استمرار الأمطار المتقطعة على بورسعيد ضمن نوة العوة

تستمر الأمطار المتقطعة مع غيوم في سماء محافظة بورسعيد علي مدار اليوم بورسعيد مع انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية تزامن مع نوة العوة التي تمر بالبلاد ولمدة 6 أيام

آخر نوات الشتاء

وتأتي نوة العوة قبل نوة العجوزة آخر نوات الشتاء ويصاحب نوة العوة في بورسعيد رياح شرقية ممطرة أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة في بورسعيد

وبدأت نوة العوة أمس وتعرضت بورسعيد ضمن عدد كبير من محافظات مصر خاصة الساحلية لأمطار غزيرة أمس وتستكمل اليوم الأمطار وتختلف غزارتها من محافظة لأخرى.

وبلغت درجات الحرارة في بورسعيد اليوم 16 درجة مئوية مساء، وحذرت هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس ليلا.

استمرار حركة الصيد

من جانب آخر أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي أحداث طارئة وأن مراكب الصيد وصلت اليوم إلى رصيف الميناء، كما أن غرفة العمليات بالميناء تتابع تقلبات الطقس على مدار اليوم مشيرا إلى أنه لن يتم وقف الصيد إلا إذا ارتفعت الأمواج عن 5 أمتار.

وأوضح أن ارتفاع الأمواج اليوم بلغ 4 أمتار والرياح إلى 11 كم في الساعة وحذر صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطورة على حياتهم.

وأكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ لـ«الوطن» أن سيارات الفاكيوم والنافوري ومعدات سحب مياه الأمطار التابعة لحي المناخ قد انتشرت في مختلف مناطق الحي ضمن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها محافظة بورسعيد لمواجهة الطقس المتقلب.