طقس الإسكندرية اليوم.. آخر أيام نوة العوة بنسبة أمطار 20%

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة خلال آخر أيام نوة العوة التي تعد آخر نوات الشتاء الجاري، ومن ثم يتحسن الطقس خلال الأيام المقبلة والتي تعد أفضل أيام فصل الربيع بعدما تودع الأمطار محافظات مصر على رأسها الإسكندرية.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم.. آخر أيام نوة العوة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم خلال ثالث أيام نوة العوة والأخير، معتدل وتبلغ درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سرعة رياح طقس الإسكندرية اليوم

وتتوقع الهيئة وجود شبورة مائية صباحًا مع طقس الإسكندرية اليوم، وأن تكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 34 كيلو مترا في الساعة، وأن تكون اتجاهها شمالية غربية، وأن تكون السحب غائمة جزئيًا، كما تتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن تبلغ ارتفاع الموج به بين 1.5 و2 متر، وذلك ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

استمرار الطوارئ مع طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس الشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار العمل وفقاً لحالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار مع طقس الإسكندرية اليوم، وعليه توقفت الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.