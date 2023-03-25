الأمطار تضرب محافظة الفيوم بسبب نوة العوة: تحذيرات من الساعات المقبلة

تضرب أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق محافظة الفيوم منذ مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى ظهر اليوم السبت بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إثر نوة العوة وسط تحذيرات من الساعات المقبلة بسبب ذروة الطقس السيئ، وظهور عدة ظواهر جوية متنوعة تشهدها المحافظة.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس في محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة المقبلة، فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صحفي، أنّ حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على سيناء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ 7 درجات.

الطقس اليوم وغدًا

وفيما يخص حالة الطقس اليوم وغدًا، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء في محافظة الفيوم، يتحول إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 24 بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ محافظة الفيوم ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة خلال الساعات القليلة المُقبلة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرياح والأتربة، والتي تبلغ سرعتها 39 كيلو متر في الساعة، فيما يسود طقس غائم على مدار اليوم.

ذروة حالة عدم الاستقرار

وكشفت هيئة الأرصاد، أنّ محافظة الفيوم، تشهد الآن ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وسماع دوى الرعود، مُوجهةً المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، فيما تنتشر سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لكسح مياه الأمطار تجنبًا لتراكمها.