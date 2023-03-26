مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. نشوب النيران حول مربوحة وجوني يفتتح جيم

نالت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 7 إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان أحمد مكي، بعد الأحداث الكوميدية العديدة التي تتضمنها الحلقة، وتستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3

- بدأت الحلقة 3 بمغازلة الكبير أوي لاستشارية العلاقات الزوجية والتي تقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية، مما يشغل الغيرة في قلب مربوحة.

- أنشأ جوني لجيم من أجل حياه صحية سليمة لأهالي المزاريطة، ولكنه لم يجد أي إقبال عليه.

- الكبير يعمل بنصائح استشارية العلاقات الزوجية، ويدخل في مغامرة لإعادة الحب بينة وبين مربوحة.

- يختلق الكبير قصة بمساعدة أبنائه جوني وعترة، وأيضًا فزاع ليظهر لـ مربوحة أنَّه بطل احلامها ويحبها، فيمثل أبنائه ويحاولون خطف مربوحة لينقذها الكبير، ولكن العترة دون قصد يشعل النيران حول مربوحة.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية بعد فترة من الزواج وكيفية التعامل معها دون انفصال، يُعرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميًا، عبر قناة on عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6:15 مساءً.