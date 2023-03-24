تردد قناة CBC Drama ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023.. أبرزها جميلة

تردد قناة CBC Drama واحد من الترددات التي يتابعها الجمهور المصري كل عام لحرص القناة على تقديم باقة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تعرض على مدار شهر رمضان المبارك 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي تردد قناة CBC Drama.

تردد قناة CBC Drama

ويمكن متابعة الأعمال الدرامية التي تقدمها مجموعة قنوات سي بي سي من خلال تردد قناة CBC Drama على النحو التالي:

تردد قناة CBC drama - سي بي سي دراما

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ضبط تردد قناة CBC drama 2 - سي بي سي دراما 2

تردد 11488

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أبرز الأعمال الدرامية على قنوات CBC ومواعيد عرضها

وفي وقت سابق، كشفت مجموعة قنوات CBC، عن قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC Drama، التي تتضمن مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تعرض بعد عرضها الأول على قناة CBC، حتى يستطيع المشاهد متابعة الحلقة حسب التوقيت المناسب له، ومن ضم المسلسلات المعروضة 1000 حمدالله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي يعرض الساعة 6:15 مساء، ويعاد 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

ويعرض على قناة CBC Drama، ضمن مسلسلات رمضان 2023 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الساعة 7:30 مساء، ويعاد 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون 6:45 صباحا.

وفي تمام الساعة 10 مساء، يعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، ويعاد للمرة الأولى في الثالثة من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية 10:30 صباحا.