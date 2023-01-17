رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل وفدًا ليبيًا رفيع المستوى

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدًا ليبيًا رفيع المستوي برئاسة الدكتور صديق خليفة حفتر، لبحث تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك، والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

في إطار المباحثات المشتركة التي تمت بمقر مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، تم الاتفاق علي تحقيق الاستفادة من كل خبرات الهيئة العربية للتصنيع في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية، فضلًا عن المشاركة في أعمال رفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

كما تم بحث تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية الرائدة وحماية وأمن المعلومات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، فضلًا عن تحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء بليبيا.

في هذا السياق، أكد مختار عبداللطيف أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحًا أنَّ هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه دولة ليبيا الشقيقة لتجاوز كل التحديات التي تواجهها، والمحافظة على أمن واستقرار الشعب الليبي.