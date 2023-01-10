تعاون بين «العربية للتصنيع» وشركة «XPD» لإنشاء مصنع جديد لإنتاج «الباور بانك»

أكّد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات مع الخبرات المتخصصة، والتعاون لتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة القيمة المضافة في مشروعات الطاقة بمنتجات وطنية تحت شعار «صنع في مصر»، جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «إكس بي دي للخدمات الاستشارية» (XPD Consulting LLC).

في هذا الصدد، أوضح مختار عبداللطيف أنَّ مجالات التعاون تتضمن إنشاء مصنع خط إنتاج وحدات لتخزين الطاقة (Power Banks) في مصر، وتوفير منتجات متطورة تناسب كل الاستخدامات للمنازل والمؤسسات والوحدات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى التعاون المشترك لتدريب المهندسين والفنيين من العاملين بالهيئة علي أحدث تقنيات تصنيع (Power Banks)، وفقًا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة .

وأضاف أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة وتتطلع للتعاون مع شركة «إكس بي دي للخدمات الاستشارية»، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسين الذين سيُسهمون معنا خلال المرحلة المقبلة في انتاج وحدات لتخزين الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن التصدير لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية والعربية.

من جهته، أعرب عز إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «أكس بي دي للخدمات الاستشارية»، اعتزازه بأهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , الظهير الصناعي للدولة المصرية وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية في مختلف الصناعات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعي بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد وتوفير منتجات وطنية تتمتع مواصفات الجودة العالمية، وتصدر إلى الدول الأوروبية بدءا بدولة بولندا.