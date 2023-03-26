«القاهرة الإخبارية»: بايدن يعلن حالة الطوارئ في ميسيسبي بعد تعرضها لإعصار عنيف

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسبي، اليوم، بعدما اجتاحها إعصار عنيف أودى بحياة ما لا يقل عن 25 شخصًا، فضلًا عن آخر في ولاية ألاباما، وذلك حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل نقلا عن «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن بيان للبيت الأبيض، أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية، لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.

وأضاف البيان أنّه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

وأسفر أحد أعنف الأعاصير التي ضربت ولاية ميسيسيبي الأمريكية على الإطلاق، عن مقتل 25 شخصًا.

وتسبب الإعصار في دمار عدة بلدات ريفية، إذ اقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء، ودمر الإعصار عشرات المباني في عدة بلدات صغيرة، إلى جانب تهشيم السيارات.

ودمر الإعصار بلدة «رولينج فورك» الصغيرة الواقعة في مقاطعة شاركي، غرب ميسيسيبي، وفقًا لإلدريدج والكر، رئيس البلدية.