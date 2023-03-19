مسؤول أمريكي سابق: الجمهوريون يشنون حملة تشويه ضد بايدن

يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ الحصول على المستندات المصرفية الأجنبية لأعضاء عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إعلان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، أن وزارة الخزانة الأميركية ستسمح له بمراجعة بعض تقارير النشاط المصرفي المتعلقة بأفراد عائلة الرئيس وشركائهم التجاريين.

حملة تشويه من الجمهوريون

وفي هذا السياق، قال المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية جويل روبين، إن ما نراه هو حملة تشويه يشنها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، وكومر يحاول أن يصور للأمريكيين أن الفساد يضرب أطناب معسكر بايدن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «عين على أمريكا» تقديم الإعلامية جيهان منصور على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كومر يلاحق أبناء بايدن بصورة غير لائقة، وما كشف عنه ليس إلا حسابات مصرفية لأعضاء عائلة الرئيس متعلقة بمعاملات تجارية خاصة يحاول إلصاقها بالرئيس.

بداية الحملة الانتخابية

وتابع أن ما نراه الآن هو بداية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، والهدف افتعال قضايا تضر بالرئيس إذا ما رشح نفسه في هذه الانتخابات، ومن المحتمل أن نرى في الأيام المقبلة تحركات مشابهة تسيئ لسمعة الرئيس، على الرغم من أنه لن يتم الحصول على أي أدلة على ذلك.