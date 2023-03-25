ملابس نجل رئيس وزراء كندا أثناء استقبال «بايدن» تثير ضجة واسعة

ظهر نجل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بشكل مثير للجدل أثناء استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا، وظهر «كزافييه» نجل رئيس وزراء كندا، بدون حذاء، وارتدى جورب غير نظيف خلال استقبال بايدن وزوجته.

Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 24, 2023

تعليق على ملابس نجل رئيس وزراء كندا

وظهر تعليق على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»: «هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا».

بايدن يؤكد دعم أوكرانيا المستمر

وقال الرئيس الأمريكي بايدن، خلال زيارته إلى كندا، إن بلاده وجارتها أيضا يعمل على دعم دولة أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022، كما سيجري فرض عقوبات تاريخية على روسيا من أجل إثناءها على الاستمرار في أزمتها مع أوكرانيا.