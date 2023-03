ملابس نجل رئيس وزراء كندا أثناء استقبال «بايدن» تثير ضجة واسعة

ظهر نجل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بشكل مثير للجدل أثناء استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا، وظهر «كزافييه» نجل رئيس وزراء كندا، بدون حذاء، وارتدى جورب غير نظيف خلال استقبال بايدن وزوجته.

Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T