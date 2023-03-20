بايدن يشدد على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا، مع رئيسِ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مرحبا باجتماع 19 مارس، بهدف الحد من التوترات.

وشدد «بايدن»، على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات عاجلة وتعاونية لتعزيز التنسيق الأمني، والحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة.

وأبدى «بايدن»، دعمه لجهودِ التوصل إلى تسوية بشأنِ إصلاحات قضائية مزمعة، وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إن الرئيس جو بايدن، عرض دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحاتِ القضائية المقترحة في إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعبر الرئيس الأمريكي خلال مكالمة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، عن قلقه بشأن الإصلاح الذي تخطط له حكومته للنظام القضائي في إسرائيل.

بايدن يكرر مخاوف واشنطن بشأن الإصلاحات القضائية بإسرائيل

وقال البيت الأبيض، إن بايدن كرر مخاوف واشنطن بشأن هذا الإجراء والذي يؤدي إلى عزل القضاء عن النظام السياسي في إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابع «بايدن» قائلا، إن الإصلاحات يجب أن تحترم القيم الديموقراطية الأساسية.

وكرر الرئيس الأمريكي، التزامه الثابت بأمن إسرائيل والتعاون المستمر بين فرق الأمن القومي للبلدين، فيما اتفق الرئيس الأمريكي ونتنياهو على البقاء على اتصال منتظم خلال الأسابيع المقبلة.

رئيس حكومة الاحتلال يشكر بايدن على التزامه بأمن إسرائيل

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي، على «حادثة حوارة» التي وقعت، أمس الأول السبت، وأسفرت عن إصابة إسرائيلي.

وشكر نتنياهو، بايدن على التزامه بأمن إسرائيل، فيما قالت قناة «كان» الإسرائيلية، إن المكالمة بين بايدن ونتنياهو، استغرقت نصف ساعة.

ميدانيا، أصيب فلسطينيا يدعى منير أحمد عبد الله مر، 63 عاما، بكسور وجروح، فيما أصيبت زوجته بحالة إغماء، جراء اعتداء لـ المستوطنين، غرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة.