«التضامن» تشارك في المؤتمر الإقليمي لمكافحة الفساد بالبلدان العربية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن الوفد المصري الممثل لجمهورية مصر العربية، بالمؤتمر الإقليمي الموسع لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «إطلاق تحالف سيدات قياديات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية»، بدعم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة كندا، حيث مثلت وزارة التضامن الاجتماعي، رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومنسق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

إطلاق التحالف الإقليمي للسيدات القياديات في مجال العمل الحكومي

ويهدف المؤتمر إلى إطلاق التحالف الإقليمي للسيدات القياديات في مجال العمل الحكومي والأكاديمي والمجتمع المدني، بهدف تعزيز النزاهة وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، وتسليط الضوء على السيدات الناجحات في هذا المجال لتطوير استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها.

وشهد المؤتمر إطلاق تحالف القياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى المنطقة العربية، حيث ناقش على مدى جلسات عمله العديد من الموضوعات المتعلقة بالفساد وأهداف التنمية المستدامة وعرض لممارسات جيدة وتجارب بشأن إدماج الجنسانية في الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي بشكل يستجيب للمنظور الجنساني.

مشاركة 120 قيادة من كل البلدان العربية بهدف تبادل الخبرات

وشارك في المؤتمر أكثر من 120 قيادة من جميع البلدان العربية، بهدف تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتمكين المرأة وصياغة دليل إقليمي لإدماج المنظور الجنساني في الإستراتيجيات سالفة الذكر والذي سيتم اعتماده من جانب التحالف.