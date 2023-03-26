استسلام عشرات الأوكرانيين للقوات الروسية بجمهورية دونيتسك

أفاد مصدر عسكري روسي في جمهورية دونيتسك، باستسلام نحو 70 عسكريا أوكرانيا طواعية للقوات الروسية خلال الأسبوعين الماضيين.

الغرب يدفع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على دونيتسك

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»: «إنه فقط خلال الأسبوعين الماضيين استسلم نحو 70 عسكريا من القوات الأوكرانية مع أسلحتهم»، لافتا إلى أن عمليات الاستسلام جرت بشكل رئيسي في اتجاهات دونيتسك وأفدييفكا وأوجليدار.

وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، قد أكد في وقت سابق، أن الغرب يدفع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على دونيتسك.