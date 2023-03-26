يتابع الصائمون مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023، خلال رابع أيام شهر رمضان، لمعرفة مواعيد الفروض الخمسة، وتختلف مواعيد الصلوات بين المدن وبعضها، بحسب ما أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا 2023 ميلاديا.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية توضح مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية.

أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وكان أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 جاء في الساعة 4:25 صباحا.

أذان الظهر في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 12:01 مساء.

أذان العصر في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العصر في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 3:30 مساء.

أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 6:10 مساء.

أذان العشاء في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العشاء في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 7:28 مساء.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 بعدد 14 ساعة و5 دقائق.

وتخص هذه التوقيتات محافظة الدقهلية فقط، حيث أن لكل محافظة من محافظات مصر توقيت يختلف دقيقة أو دقيقتين عن المدن الأخرى.