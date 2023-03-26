موعد أذان الفجر اليوم الأحد في البحر الأحمر 26-3-2023

مرت ثلاثة أيام من شهر رمضان الكريم عاش فيها الصائمون أجواء رمضانية و نفحات الشهر الكريم و فرح المواطنين بأداء الصلاة والصوم والفرائض، و في بداية الساعات الأولى من رابع شهر رمضان يسأل الكثير عن موعد أذان صلاة الفجر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر

أفاد بيان هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر الأحد 26-3-2023، في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.

موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة يحين في تمام الساعة الرابعة صباحا و 20 دقيقة، وفي مدينة رأس غارب يحين في الساعة الرابعة 18 دقيقة والساعة الرابعة و18 دقيقة في مدينة الغردقة وفي الساعة الرابعة و18 دقيقة في مدينة سفاجا و الساعة الرابعة 17 دقيقة في مدينة القصير والساعة الرابعة و16 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في البحر الأحمر

أوضح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ «الوطن»، أن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر تبلغ 13 ساعة و41 دقيقة تبدأ من وقت أذان الفجر وحتي موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب.