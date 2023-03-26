افتتاح مستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ قريبا بتكلفة 350 مليون جنيه

تشهد محافظة كفر الشيخ في الآونة الأخيرة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الرعاية الصحية، ونقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمحافظة كفر الشيخ، وبخاصةً في المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، ولا تزال الجهود مستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة، والوصول بها إلى أعلى درجة تشعر المواطن بالتغيير والتحسن والرضا عن الأداء داخل المستشفيات.

إنشاء مستشفى بيلا المركزي الجديد

ومن المشروعات التي تم تنفيذها مستشفى بيلا المركزي الجديد، الصرح الطبي العملاق، وفق أحدث التكنولوجيا والأجهزة الطبية المتطورة الحديثة، لتقديم خدمة على أعلى مستوى، تمهيداً للافتتاح الرسمي لها قريباً وإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها.

وكشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل إنشاء مستشفى بيلا المركزي الجديد، والذي يُعد صرحاً طبياً متكاملاً على مساحة 5200 متر، وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 350 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة، لدعم المنظومة الصحية بمستشفيات المحافظة، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بالمحافظة.

المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية

وصرح «نور الدين»، بأن تجهيزات المستشفى تمت وفقًا لمعايير الجودة، حيث إنه مجهزة على أعلى مستوي بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وللارتقاء بالخدمة الطبية، ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بكفر الشيخ.

وأكد «نور الدين»، أن العمل يجري على قدم وساق خاصة عقب وصول الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفى، تمهيداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه شدّد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لافتتاحها، وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

افتتاح المستشفى قريبا لتلبية احتياجات المرضى

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن المستشفى الجديد سيكون إضافة قوية ومهمة للمنظومة الطبية ببيلا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة ومحافظ كفر الشيخ بتطوير القطاع الطبي في المحافظة، منوهاً إلى أنه سيتم افتتاحه قريباً لتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.

وأضاف «ساطور»، أن المستشفى الجديد يضم بدروم ومبني أرضي و5 أدوار، حيث يحتوي البدروم على أماكن انتظار السيارات، وغرفة الطلمبات، وغرفتي خزان مياه، وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي، أقسام «الاستقبال، والطوارئ، والمغسلة، والمطبخ، والمشرحة، والأشعة، والمولد، والمحولات، والتغذية، وغرف الإنعاش»، ويحتوي الدور الأول على أقسام العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل.

المستشفى يضم 28 عيادة خارجية

وذكر «ساطور» أن المستشفى يضم 28 عيادة خارجية تُغطي كافة التخصصات، و24 حضّانة أطفال، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، كما تشمل أقساماً للصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، والعلاج الطبيعي، وقسم الطواريء ،والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، وغيرها من الأقسام المختلفة.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم التأكد من الانتهاء من التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزي الجديد بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، وسيتم توريد جميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لأقسام «الاستقبال، والرعايات المركزة، والحضّانات، والغسيل الكلوى، وغرف العمليات» في أقرب وقت تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة القريبة المقبلة ولتحقيق أكبر تغطية صحية بمركز ومدينة بيلا وضواحيها، متطرقةً إلى الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى

وأفاد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى بيلا المركزي الجديد عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يُضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مما يُساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحفاظ عل صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.

وأعرب العديد من أهالي مركز ومدينة بيلا، عن سعادتهم باقتراب حلمهم بإنشاء مستشفي بيلا المركزي، وفقاً لأحدث النظم العلاجية الحديثة والذى سوف يسهم فى علاج الآلاف من المرضى بالمجان، ويخفف العبء والضغط المستمر على مستشفيات محافظة كفر الشيخ، كما يسهم أيضاً فى إنقاذ العديد من الحالات الطارئة والحرجة والتى كانت تُعانى من بطء سرعة إنقاذها بسبب حالة الزحام والتكدس الشديد والانتظار الطويل داخل المستشفيات بالمحافظة.