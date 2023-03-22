موعد عيد الفطر المبارك 2023 في السودان.. أجواء روحانية خاصة

يتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك بناءً على رؤية هلال شهر شوال، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تحري رؤية الهلال في السودان لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 في السودان في وقت لاحق من شهر رمضان وبحسب الرؤى الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون 21 أبريل المقبل.

موعد أول يوم عيد الفطر 2023 في السودان

يمكن القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة في السودان خلال عيد الفطر المبارك، بعد معرفة موعد أول يوم عيد الفطر 2023 في السودان، ومن النشاطات التقليدية التي يمكن القيام بها في هذا الوقت هي:

1- زيارة الأقارب والأصدقاء: حيث يعتبر العيد فرصة للتواصل مع الأقارب والأصدقاء وزيارتهم.

2- الاحتفال بالعيد في الأماكن العامة: يقوم الكثيرون بالاحتفال بالعيد في الحدائق والمنتزهات والملاعب العامة.

3- التبرع للفقراء والمحتاجين: يعتبر العيد فرصة لتقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين وتوزيع الهدايا عليهم.

4- التسوق: يعتبر العيد فرصة لشراء الملابس الجديدة والأطعمة اللذيذة والحلويات للاحتفال بها.

5- الاستمتاع بالأنشطة الرياضية: يمكن القيام بالعديد من الأنشطة الرياضية مثل السباحة والتنس وكرة القدم في الأماكن العامة.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في السودان واحتفالات خاصة

ويستعد الأهالي في السودان بالطعام والأجواء الروحانية الخاصة وزيارة الأقارب في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يأتي مباشرة بعد شهر رمضان.