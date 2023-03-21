الأرصاد تحذر من تأثير منخفض السودان على البلاد.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال فصل الربيع 2023، إذ تشير آخر خرائط الطقس والنماذج العددية إلى أولى حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ربيع 2023.

تأثير منخفض السودان على البلاد

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة والسبت المقبلين تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر «منخفص السودان»، مصحوبا بمد رطوبة عال يؤثر على شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على المناطق سالفة الذكر كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم السبت

وقال هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أيضا، أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت الموافق 25 مارس، كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ونوهت هيئة الأرصاد بأنه نظرًا إلى أننا في فصل انتقالي «فصل الربيع» حيث تكون التقلبات الجوية حادة وسريعة، بأنها تتابع الحالة الجوية عن كثب لتوافي الجمهور تباعًا بآخر المستجدات فى خرائط الطقس.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12