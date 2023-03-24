«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي قادم من السودان.. أمطار غزيرة على 17 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة على العديد من المحافظات والتي تضم 17 محافظة، وذلك نتيجة تأثير منخفض السودان الموسمي والذي يصاحبه تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية» وتكون غزيرة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

كما تتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار غزيرة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتمتد فرص سقوط الأمطار غدا السبت إلى محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» وتكون غزيرة تصل إلى نسبة مع تكون الغيوم الجزئية.

وتتعرض محافظات شمال وجنوب سيناء إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى حد السيول في فترات متفاوتة من اليوم.

وتتعرض محافظات شمال الصعيد وهي «بني سويف، المنيا، الفيوم، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر» إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مساء مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.