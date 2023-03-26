انطلاق برنامج تعاون الجامعة العربية والأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

انطلقت اليوم الأحد، فاعليات توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي

وتحظى الاحتفالية بحضور رفيع المستوى للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي.

ومن المقرر أنَّ يتمّ إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تحمل عنوان «نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي».

وستشهد الفاعليات مؤتمر صحفي مشترك بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذي للمكتب الأممي غادة والي.