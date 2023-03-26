القبض على المتهمين بسرقة مزرعة دواجن في الدقهلية

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة كمية من الدواجن من مزرعة في الدقهلية والتعدي على أحد العاملين بها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من عاملة بمزرعة دواجن، باكتشافها وجود مهندس زراعي يعمل بالمزرعة فاقدا الوعي وموثوق اليدين والقدمين بحبل وبه عدة إصابات، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص «أحدهم عامل بالمزرعة» مقيمون بنطاق محافظتي الدقهلية وقنا «لأحدهم معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا باتفاقهم على سرقة دواجن من المزرعة محل البلاغ، وبتاريخ الواقعة عقب حضورهم للمزرعة قام العامل بالمزرعة بمغافلة المجني عليه والتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه وتوثيقه بحبل، وسرقة (هاتفي محمول، مبلغ مالي - جهاز تسجيل الكاميرات)، وعقب ذلك قاموا بالاستيلاء على كمية من الدواجن وتحميلها على سيارتين ربع نقل، وقاموا ببيعهما مقابل مبلغ مالي.

وأرشد المتهمون عن (المسروقات- حصيلة بيع الدواجن- السيارتين المستخدمتين فـى الواقعة)، وتخلصهم من الأداة المستخدمة وجهاز تسجيل الكاميرات بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.