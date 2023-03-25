مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2.. سرقة جد أمير كرارة وديون والدة مي عز الدين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو للفنان أمير كرارة ومي عز الدين العديد من الأحداث المشوقة، إذ تمت سرقة أقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الأشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر، وكشفت الأحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب إصلاحات البانسيون الخاص بهم، وما زال أمير كرارة ووالدته يبحثون عن شقيقه «صالح» الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الآن.

ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023.

تردد قناة DMC

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.