حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة شركة أنابيب بترول في الجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 5 أشخاص المتهمين في قضية سرقة إحدى شركات أنابيب البترول بالجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة 20 ألف لتر سولار

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول، اكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعي على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز، وجرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 سيارة نقل بفنطاس ملك وقيادة اثنين منهم محملين بـ20 ألف لتر سولار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل عقوبة السرقة

وقال محمود عبدالله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.