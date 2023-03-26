الجامعة العربية توقع على برنامج إطار العمل الإقليمي لمكافحة المخدرات

وقّع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج إطار العمل الإقليمي بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

ومن المقرر إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تحمل عنوان «نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي».

وستشهد الفعاليات مؤتمرا صحفيا مشترك بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذي للمكتب الأممي غادة والي.