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القبض على 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:23 م | الأحد 26 مارس 2023
قوات أمنية- صورة أرشيفية

قوات أمنية- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة مستأجرة- قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، و460 قرصا مخدرا، وطبنجة صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار