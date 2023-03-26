أعلنت هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية رمضان 2023، موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، فضلا عن تحديد مواقيت الصلاة كاملة للفروض الخمسة طوال شهر رمضان بمختلف مدن ومراكز أسوان.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة أسوان، في تمام الساعة 6:07 مساء، وذلك في مدن المحافظة وبينها مدينة إدفو ومدينة أبو سمبل ومدينة كوم أمبو ومدينة دراو ومدينة نصر النوبة.

موعد أذان المغرب في أسوان

كما يحين عقب موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، موعد إفطار اليوم الرابع لشهر رمضان المبارك، على أن يستعد المسلمون بعد ذلك لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.