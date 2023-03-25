تشمل إمساكية رمضان 2023 المعلن عنها من قبل هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك .

تحدد الإمساكية موعد أذان المغرب في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 فضلا عن تحديد مواقيت الصلاة كاملة للصلوات الخمس طوال شهر رمضان بمختلف مدن ومحافظات مصر، وفقا حساب خطوط الطول والعرض.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة أسوان يحين في تمام الساعة 6:8 دقائق مساء، لمدينة أسوان التي تضم 7 مدن ومراكز تابعة لتوقيت محافظة أسوان ، بينها مدينة إدفو ومدينة أبو سمبل ومدينة كوم أمبو ومدينة دراو ومدينة نصر النوبة.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم

كما يحين عقب موعد أذان المغرب في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك موعد صلاة المغرب بدقائق معدودة تختلف من مسجد لآخر فضلا عن إفطار اليوم الثالث.