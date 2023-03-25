يسعى أهل محافظة دمياط منذ بداية صوم اليوم الثالث بشهر رمضان المبارك لمعرفة موعد أذان المغرب في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان، لارتباط موعد الأذان بعدة طقوس دينية وروحانيات.

يحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 موعد إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك الذي يعقب الأذان مباشرة.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك تحدده هيئة المساحة المصرية كل عام عبر إمساكية رمضان التي تصدرها سنويا وتضم الإمساكية كل محافظات مصر.

موعد أذان المغرب في دمياط

وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة دمياط لهذا العام رمضان 2023 فإن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 يحين في تمام الساعة 6:8 دقائق مساء، كما تضم إمساكية رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة، التي من بينها موعد أذان الظهروموعد أذان العصر وموعد أذان العشاءوموعد أذان الفجر وموعد الشروق.