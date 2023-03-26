«كفر الشيخ» يستأنف تدريباته على ملعب سخا عقب انتهاء فترة الراحة غدا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، بقيادة مديره الفني كرم جابر، غدا الاثنين، تدريباته الجماعية على ملعب سخا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، استعداداً للمواجهات المرتقبة له بدوري القسم الثاني.

راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام

وكان «جابر» قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام، خلال فترة توقف الدوري، وذلك عقب تعادله أمام دكرنس في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب كفر الشيخ.

تعادل فريق كفر الشيخ مع دكرنس

وتعادل فريق كفر الشيخ مع دكرنس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، على استاد كفر الشيخ، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم، ليرتفع رصيد الفريق إلى 36 نقطة محتلاً بها المركز السادس، وينفرد فريق طنطا بصدارة المجموعة برصيد 43 نقطة.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.