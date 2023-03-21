«كفر الشيخ» يتعادل مع «دكرنس» في منافسات دوري القسم الثاني

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الثلاثاء، مع نظيره دكرنس بقيادة مديره الفني سعيد عبد العزيز، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كفر الشيخ، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

أهداف فريقي دكرنس وكفر الشيخ

أحرز الهدف الأول لدكرنس كريم أشرف في الدقيقة 16 من الشوط الأول ليتعادل كفر الشيخ عن طريق لاعبه عوض تهامي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وسجل دكرنس هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، أحرزها إسلام نبيل، ونجح كفر الشيخ في تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق اللاعب شمس محارب.

رصيد فريقي دكرنس وكفر الشيخ

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق دكرنس إلى 39 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن متصدر المجموعة الثالثة فريق طنطا برصيد 43 نقطة، وبنقطة واحدة فقط عن وصيف المجموعة جمهورية شبين برصيد 40 نقطة، بينما ارتفع رصيد كفر الشيخ، أيضاً، إلى 36 نقطة محتلاً بها المركز السادس.