رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«كفر الشيخ» يتعادل مع «دكرنس» في منافسات دوري القسم الثاني

كتب:

مصطفى عنز
08:23 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
فريق كفر الشيخ

فريق كفر الشيخ

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الثلاثاء، مع نظيره دكرنس بقيادة مديره الفني سعيد عبد العزيز، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كفر الشيخ، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

أهداف فريقي دكرنس وكفر الشيخ

أحرز الهدف الأول لدكرنس كريم أشرف في الدقيقة 16 من الشوط الأول ليتعادل كفر الشيخ عن طريق لاعبه عوض تهامي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وسجل دكرنس هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، أحرزها إسلام نبيل، ونجح كفر الشيخ في تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق اللاعب شمس محارب.

رصيد فريقي دكرنس وكفر الشيخ

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق دكرنس إلى 39 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن متصدر المجموعة الثالثة فريق طنطا برصيد 43 نقطة، وبنقطة واحدة فقط عن وصيف المجموعة جمهورية شبين برصيد 40 نقطة، بينما ارتفع رصيد كفر الشيخ، أيضاً، إلى 36 نقطة محتلاً بها المركز السادس.

اقرأ المزيد:

«كفر الشيخ» يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة «دكرنس»

وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويكرم فريق «شجرة الدر»

فريق أسوان يقضي ليلته في كفر الشيخ استعدادا لملاقاة غزل المحلة اليوم

تصعيد فريق كفر الشيخ الأزهري الفائز ببطولة الكاراتيه لحضور التصفيات
بقلم مصطفى عنز