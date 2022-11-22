تصعيد فريق كفر الشيخ الأزهري الفائز ببطولة الكاراتيه لحضور التصفيات

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ بمنتخب طلاب المنطقة لبطولة الكاراتيه عن المرحلة الثانوية بنين، لتكريمهم وتحفيزهم قبل السفر لمعسكر العاشر من رمضان بالقاهرة، للمشاركة بالتصفيات النهائية بالبطولة على مستوى مناطق الجمهورية والمقامة خلال الفترة من الثلاثاء 22 وحتى الخميس 24 من نوفمبر الجاري.

تصعيد فريق كفر الشيخ الأزهرية الفائزين ببطولة الكاراتيه

ويُمثل منتخب المنطقة لبطولة الكاراتيه الطلاب الفائزون بالبطولة على مستوى معاهد وإدارت المنطقة، والمقرر سفرهم اليوم للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، وهم كلٌ من الطلاب: سعد محمد سعد، بمعهد قلين الثانوي بنين، ومحمد عبد الفتاح عبد الفتاح، بمعهد برج البرلس الثانوي بنين، ومحمد سيد أحمد جاد الله، بمعهد بلطيم الثانوى بنين، ومصطفى أحمد مصطفى، بمعهد صندلا الثانوي بنين، وعبد الرحمن فوزي مصطفى، بمعهد منشأة عباس الثانوي بنين، وخميس عيد خميس، بمعهد دسوق الثانوي بنين.

الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية

وأوصى رئيس المنطقة الطلاب المشاركين بالبطولة؛ ضرورة الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة، وتشريف المنطقة بمحافل الألقاب الرياضية.

هذا ويقوم بالإشراف العام على هذه المسابقات حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، تحت متابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويقوم بالتجهيز لإعداد منتخب طلاب المنطقة كل من محمد محسن أبو اليزيد، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة، ويرافق الفريق خلال تواجده بالمعسكر محمد محمد أبو حليمه، بمعهد فوه الابتدائي الأزهرية.