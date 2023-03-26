الشاعر فتحي عبد السميع يعلن نتيجة تحليل عينة ورم المخ: «ذهب القلق»

أعلن الشاعر فتحي عبد السميع، نتيجة تحليل عينة الورم الذي جرى استئصاله خلال عملية جراحية دقيقة بالمخ، خضع لها الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه «ورم حميد»، منوها أنه سيمكث في المستشفى لمدة ثلاثة أيام أخرى لعمل الحقن اليومي وتلقي العلاجات الأخرى.

وأضاف «عبد السميع» عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين، ذهب القلق وظهرت نتيجة العينة المأخوذة من المخ، وثبت أن الورم حميد، وسوف أمكث في المستشفى لمدة ثلاثة أيام أخرى لعمل الحقن اليومي وتلقي العلاجات الأخرى، شكرا لدعاء الأصدقاء الأنقياء ودعمهم الكريم والدائم لي»

فتحي عبد السميع يخضع لعملية جراحية في المخ

وخضع الشاعر فتحي عبد السميع، الأسبوع الماضي، لعملية جراحية بأحد المستشفيات، وكتب وقتها عبر «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين، خرجت من حجرة العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال نبتة ضارة بالمخ، خرجت ومشيت على قدمي اتوكأ على ذاتي»

معلومات عن فتحي عبد السميع

فتحي عبدالسميع شاعر وباحث مصري مولود في قنا عام 1963، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وصدر له العديد من الأعمال الإبداعية والدراسات كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية في 2015، عن كتابه «القربان البديل طقوس المصالحات الثأرية في جنوب الصعيد».