قصور الثقافة تستعد لمؤتمر أدباء مصر في 17 مارس بمشاركة عضو من كل نادي

تستعد وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لإقامة فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر، إذ تعقد الأمانة العامة الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر بوصفه أكبر تجمع أدبي، ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للأمانة العامة للمؤتمر يوم 17 مارس المقبل، لاستكمال باقي التجهيزات لإطلاق المؤتمر.

الاستعداد لمؤتمر أدباء مصر

وقال الشاعر فتحي عبدالسميع، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، عقدت الاجتماع الأول لهذه الدورة يوم الثلاثاء الماضي بقصر السينما، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مؤكدا أنه جرى اختياره ضمن النقاد ليكون عضوا في لجنة الأبحاث في الدورة الحالية من المؤتمر.

وأضاف «عبدالسميع» أنه يجرى حاليًا تشكيل مجلس أمانة مؤتمر أدباء مصر في دورته الحالية، وسيتم اختيار عضو من كل محافظة على مستوى أندية الأدب التابعة لقصور الثقافة في كل محافظة، وأعضاء أندية الأدب على مستوى الجمهورية، كما يجرى اختيار عضو واحد من كل نادي أدب لحضور المؤتمر، لافتا إلى أن كل محافظة تضم نحو 5 إلى 6 أندية أدب، وذلك تمهيدا لاختيار رئيس للمؤتمر.

اختيار الأمين العام يوم 16 مارس

وتابع: «سيتم عقد اجتماع يوم 16 مارس المقبل، لاختيار أمين عام المؤتمر، واختيار 4 أفراد من هيئة قصور الثقافة، و4 من النقاد و3 من الإعلاميين، وبعد اكتمال هذا التشكل يعقد الاجتماع يوم 16 مارس المقبل، ثم يتم اختيار موضوع للمؤتمر والمدينة التي يقام بها والأبحاث، وسيتم تحديد موعد للمؤتمر».

وبدأت الأمانة العامة أولى اجتماعاتها بحضور الشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وأعضاء الأمانة، لبدء الإجراءات الخاصة بإقامة المؤتمر والإعداد لفعاليات الدورة المقبلة يوم الثلاثاء الماضي.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع لأدباء الأقاليم فى مصر، وأقيمت آخر دورة بأمانة الشاعر والكاتب حازم حسين، فى ديسمبر 2019، بمدينة بورسعيد، وتم تأجيل دورة العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.