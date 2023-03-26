المشدد 3 سنوات وغرامة مالية للمتهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدري الهيروين والميثامفيتامين بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3979 لسنة 2022 جنايات ثان مدينة نصر، أنّ المتهمين أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدري الهيروين والميثامفيتامين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنّه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر سيارة يقودها المتهم سائرًا بها عكس الاتجاه الصحيح، ويرافقه المتهم الثاني، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 6 أكياس بلاستيكية يحوي كل منهما مسحوق بلوري اللون يشبه جوهر «الميثامفيتامين»، وبضبط وتفتيش الثاني عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر الهيروين.