التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة مسن عثر عليه مصاب بطلق ناري في مدينة نصر والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ من الأهالي

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، كما تبين عدم وجود أي أوراق تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.