العثور على جثة مجهولة لمسن مصاب بطلق ناري في مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مسلم مجهول الهوية ومصاب بطلق ناري، وملقاه بجوار سور نادي الشروق بمدينة نصر، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور علي جثة المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المجني عليه ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحتي الأمن العام والاحوال المدنية في محاولة لكشف هويته.

كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفي، ونشر الصور في أقسام الشرطة المحتلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف على هويته من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا بالعثور على جثة شخص بجوار سور نادي الشروق، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وتبين إصابته بطلق ناري في الرأس، كما تبين عدم وجود أي أوراق تدل على هويته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.