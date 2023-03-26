ياسمين عبد العزيز تنشر صورة مع أحمد العوضي من كواليس مسلسل ضرب نار

قبيل عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، اليوم، نشرت «ياسمين» صورة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» من أحد المشاهد بالمسلسل وسط إشادة متابعيها بأدائها.

ونشرت الفنان ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي الذي يشاركها بطولة مسلسل ضرب نار، والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، معلقة عليها: «مهرة وجابر».

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورا وفيديوهات لها من قبل عن كواليس مسلسل ضرب نار، بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان المبارك.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، العاشرة مساء اليوم، على أن تعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

وتردد قناة أون، الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ويعرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.