يتساءل جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

والقناة الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، هي ON على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقارب، ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.