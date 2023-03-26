مواعيد عرض وإعادة مسلسل ضرب نار على ON Drama

يبحث متابعو الدراما عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، إذ تعرض الحلقة الرابعة منه اليوم، في رابع أيام رمضان.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث الحلقة الثالثة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، العديد من الأحداث الشيقة بين أبطال العمل؛ استكمالا لما حدث في أول حلقتين بالمسلسل من أحداث نالت إعجاب الكثيرين.

أولى أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، شهدت محاولة اقتحام «العترة» للمرة الثانية منزل «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي تسأل من يطرق على الباب بهذه الطريقة المفزعة، ليظهر «العترة» الذي يحاول التهجم عليها منذ الحلقات الأولى من المسلسل.