أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة.. قصة حب بين الكوماندا ومهرة

يترقب الجمهور أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة أن الحلقات السابقة شهدت أحداثا مثيرة متسارعة.

قصة حب بين الكوماندا ومهرة

وتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار التي تعرض اليوم الأحد، قصة الحب بين الكوماندا الذي يقوم بتأدية شخصيته الفنان أحمد العوضي، ومهرة التي تقوم بتأدية شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأبدى إعجابه بها خلال جولة نيلية قاما بها.

ويترقب الجمهور في الحلقة الرابعة ما سيحدث بين العترة الذي يقدم شخصيته الفنان محمود غريب، وبين الفنان أحمد العوضي، بعدما اقتحم المنزل وكاد أن يتهجم على مهرة لولا تدخل جابر الكوماندا في نهاية المطاف.

تعرف على مواعيد عرض ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ويعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.