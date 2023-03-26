ارتفاع عدد قتلى إعصار ميسيسيبي وإصابة العشرات.. بايدن يعلن الطوارئ

ارتفع عدد ضحايا إعصار ميسيسيبي، والذي ضرب الولاية ليلًا إلى 26 قتيلًا، وإصابة العشرات، وفقدان 4 أشخاص، وفقا للسلطات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة الطوارئ الفيدرالية، بعد مصرع 26 شخصا جراء إثر إعصار ميسيسيبي، وسلسلة الأعاصير التي ضربت الولاية، وسببت دمارا هائلًا.

إعصار ميسيسبي ضرب الولاية ليلا

وضرب إعصار ميسيسيبي الولاية ليلا، واستمر الإعصار من 5 إلى 10 دقائق، لكنه تسبب في دمار عدد كبير المنازل، وأعلنت سلطات إدارة الطوارئ الأمريكية في ولاية ميسيسيبي، أن حالات الوفاة بسبب الإعصار تتركز في مقاطعة شاركي وهامفريس وكارول.

وأشارت سلطات إدارة الطوارئ الأمريكية إلى فقدان 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء الإعصار، ودمر الإعصار العديد من القرى، والمناطق الريفية، وتسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة، وتستعد عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة لاحتمال انتقال الإعصار إليها خلال الساعات المقبلة، ونتج الإعصار عن الزوابع المتتالية التي تشهدها المنطقة، ما أدى لدمار واسع النطاق في الولاية، بمختلف أرجائها، فهدم المباني، وتسبب في قلب مئات السيارات، وقطع أسلاك الكهرباء.

وتسبب إعصار ميسيسيبي فى محو آثار مدينة رولينج فورك الصغيرة، في مقاطعة شاركي، غربي ولاية ميسيسيبي

إعصار ميسيسيبي يمحو آثار مدينة رولينج فورك الصغيرة

وأوضح عمدة المدينة إلدريدج ووكر، مدينتي قد محيت تقريبا، لكن لدينا المرونة والتصميم على إعادة البناء، مشيرًا إلى أنّ الكثير من العائلات تأثرت بالدمار وكان الدمار في كل مكان، وأنّ الكثير من الأسر أكدت أن الرياح العاتية، اقتلعت الكثير من المنازل من أساساتها، كما اقتلعت النوافذ من بعض المنازل.