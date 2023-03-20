أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ستوفر لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 350 مليون دولار، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

خطة مساعدات عسكرية بملياري دولار لأوكرانيا

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن واشنطن لن تعارض إرسال أي دولة مقاتلات إلى أوكرانيا، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه يناقش خطة بقيمة ملياري دولار من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد في بروكسل اليوم، لمساعدة كييف في إعادة بناء مخزونها من الذخيرة.