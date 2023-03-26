مواعيد زيارة متحف كفر الشيخ خلال شهر رمضان وأسعار التذاكر

أعلن متحف كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف، عن مواعيد زيارات المتحف خلال شهر رمضان 2023.

استقبال الزيارات طوال أيام الأسبوع

وذكر بيان صادر عن المتحف، إن متحف كفر الشيخ يستقبل الزيارات طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، علماً بأن شباك التذاكر يُغلق في الساعة الثالثة مساءً.

سعر تذكرة دخول متحف كفر الشيخ

وتبلغ أسعار تذاكر زيارة المتحف 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيهاً للزائر الأجنبي، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ 31 أكتوبر عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

ومتحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.