اليوم.. متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه مجانا احتفالا بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

يفتح متحف كفر الشيخ، أبوابه أمام زائريه من المصريين وغيرهم، مجاناً، صباح اليوم الأربعاء، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

تنظيم ورش فنية للأطفال

ومن المقرر، أن يُقدم متحف كفر الشيخ جولات إرشادية في هذا اليوم ليتعرف الزوار على المتحف من خلال المختصين، كما يتم أيضاً تنظيم ورش فنية للأطفال، وذلك بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

ومن جانبه، أكد أحد قيادات متحف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه يتم فتح المتحف بشكل مجاني، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، داعياً أهالي محافظة كفر الشيخ إلى زيارة المتحف، والاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية الموجودة داخل المتحف.

والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، وهو مقام على مساحة 7 آلاف متر، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات، وتم افتتاحه في عام 2020م.

سعر تذكرة دخول متحف كفر الشيخ

وتبلغ أسعار تذاكر زيارة المتحف 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيهاً للزائر الأجنبي، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي، ويتم فتح المتحف طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.