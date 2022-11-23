متحف كفر الشيخ يستقبل مئات الزوار مجانا احتفالا بمئوية اكتشاف مقبرة توت

استقبل متحف كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المئات من الزائرين من أبناء محافظة كفر الشيخ وطلاب المدارس والجامعات، بشكل مجاني، وذلك علي هامش الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وزار المتحف، وفود من طلاب المدارس وطلاب جامعة كفر الشيخ، وتولى الأُمناء الشرح لهم داخل قاعات المتحف الثلاثة وهي: «الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري»، للتعرف على تاريخ إنشاء المتحف ومقتنياته.

الزوار يلتقطون الصور التذكارية

والتقط الزوار وطلاب المدارس والجامعة صورًا تذكارية داخل متحف كفر الشيخ، معربين عن فرحتهم بما شاهدوه من عظمة وتاريخ مصر القديم والآثار العظمية الموجودة داخل المتحف.

كما نظم قسم التعليم بالمتحف بقاعة التربية المتحفية، أيضًا ورشة فنية عبارة عن رسم وتلوين للأطفال، فضلًا عن تنظيم جولة إرشادية لعدد من الأطفال من ذوي الهمم بواسطة قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.

سعر تذكرة دخول متحف كفر الشيخ

وتبلغ أسعار تذاكر زيارة متحف كفر الشيخ في الأيام العادية 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيهًا للزائر الأجنبي، و40 جنيهًا للطالب الأجنبي، ويتم فتح المتحف طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.