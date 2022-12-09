وفد من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية يزور متحف كفر الشيخ

استقبل متحف آثار كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الفنون الجميلة قسم العمارة بجامعة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السياحة في محافظة كفر الشيخ، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة به وشرح محتوياته.

قطع أثرية للعصور القديمة

كما استمع الوفد لشرح من الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار كفر الشيخ، عن أهم محتويات المتحف، والتعريف بالتحف الأثرية والأواني الفرعونية، وهو الأمر الذي حظي بالإشادة من قبل أعضاء الوفد الزائر للمتحف، حيث أبدوا سعادتهم خلال تلك الزيارة، وقاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية داخل المتحف.

وفد علمي يزور متحف كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة السياحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الزيات، مدرس العمارة بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والمهندسة بثينة الحسيني، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، والدكتورة دينا سعيد، مدرس مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والدكتور محسن مرداش، مدرس مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وعدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.