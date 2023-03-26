أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023، كما يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب نظراً لاختلافه من يوم لآخر ومحافظة إلى أخرى.

وخلال السطور التالية تقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في البحيرة في ضوء الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023

وفيما يتعلق بموعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023، كما أعلنته هيئة المساحة المصرية، يحين في الساعة 6:12 مساء، بفارق دقيقة عن موعد أذان المغرب أمس السبت 25-3-2023 في البحيرة.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023

وعن إمساكية رابع أيام شهر رمضان في البحيرة والتي توافق 26 مارس 2023 جاءت على النحو الآتي:

فجر 4:27 صباحا

ظهر 12:04 مساءً

عصر 3:33 مساءً

المغرب 6:12 مساءً

عشاء 7:31 مساءً

موعد الإفطار في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023

وتشهد مساجد محافظة البحيرة رقابة مشددة على عمليات التطهير بعد كل صلاة، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ووكيل مديرية أوقاف المحافظة.