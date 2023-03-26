القصة الكاملة لمقتل شاب ببنها على يد آخر أول يوم رمضان.. خلافات سابقة السبب

"كان ابن موت وآخر حاجة عملها علق الزينة في المنطقة احتفالا برمضان وكان خارج لتوزيع الكنافة والتمر على الأهالي في أول يوم رمضان فقتله المتهم".. هكذا عبر أهالي قرية كفر العرب مركز بنها عن حزنهم لفراق ومقتل الشاب محمد حسان على يد آخر أول يوم رمضان بسبب خلافات سابقة بين عائلة المتهم والمجني عليه وطالبت والدته وأسرته بالقصاص.

والدة المجني عليه ابني لاعلاقة له بالمشاكل واطالب بحقه

طالبت والدة ضحية الغدر في كفر العرب بمركز بنها بالقصاص العادل من الجاني الذي حرمها من نجلها وحرم أولاده الصغار منه حيث إن لديه طفلين اصغرهم 4 شهور.

وأشارت لـ"الوطن" إلى أنه قتل غدرا على يد بلطجى فى نهار رمضان أثناء توزيع كنافة على المواطنين بالقرية وإنها علمت بخبر وفاة ابنها من أهالي القرية وأنها على الفور هرولت لمكان الواقعة لتجد نجلها ملقى بالأرض غارقا فى دمائه وأنها نقلته بمساعدة الأهالي إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

وقالت والدة الشاب محمد حسان إن ابنها طول عمره لاعلاقة له بالمشاكل و معهود له بالأخلاق، وأن المتهم معروف بين أبناء القرية بالبلطجة، وأنه تربص لقتل ابنها، أثناء توزيعه كنافة على أهل البلدة، حيث اصطدم به بدراجة نارية فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام المتهم على إثرها بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

ضحية الغدر في رمضان كان مثالا للعطاء ببنها

فيما أكد جيران وأصدقاء محمد حسان ضحية الغدر في قرية كفر العرب ببنها في رمضان أن الراحل كان محبوب من الجميع ودائم لفعل الخيرات وموته مثل صدمه للجميع حيث احتشد المئات في جنازته لتوديعه الوداع الاخير. مشيرين أنه ترك طفلين أصغرهما 4 شهور وأكبرهما 3 سنوات بسبب تصرف طائش من المتهم مطالبين بالقصاص العادل من الجاني الذي تعمد القتل.

كواليس مقتل الشاب محمد حسان ببنها

وروي الأهالي لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة أن محمد خرج بسيارته اول ايام رمضان قبل الافطاربسلعة لتوزيع التمر والكنافة التي أحضرها من المخبز الخاص به في بنها لتوزيعها كعادته كل عام وبعد 5 دقائق من خروجه وأثناء وقوفه مع أحد الأشخاص فوجئ الجميع بالمتهم يطعنه من الخلف ويقتله بسبب خلافات قديمة وتم نقله للمستشفي لكن قضاء الله نفذ

أوضح الأهالي والجيران أن محمد المجني عليه كان رمزا للأدب والأخلاق ومحبوب من الجميع داعين الله أن يلهم أهله وزوجته وأولاده الصبر لانه شاب لن يعوض كان يفعل الخير في رمضان وغير رمضان ولايتأخر على أحد حيث باغته المجني عليه وقتله غدرا ولم يراعي حرمة شهر رمضان ولا الخير الذي كان يقوم به محمد من توزيع كنافة وتمر علي الصائمين بسبب خلافات سابقة ورغم الصلح فيها قام المتهم بقتله.

كانت قرية كفر العرب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت مقتل شاب طعنًا بالسكين في رقبته على يد شاب آخر، طعنة نافذة أودت بحياته،قبيل افطار اول يوم رمضان

أخطر اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى جامعة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتصرح بدفن جثة المجني عليه وشيعته الجنازة في موكب مهيب لوداع محمد حسان

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

خلافات سابقة وراء الجريمة

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها مقتل شاب يدعى "محمد حسان أبو زغلة" على يد "عبدالله.ه" بقرية كفر العرب دائرة المركز حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف، وأسقطه قتيلا في الحال.

كما تبين أنه كان هناك خلافات قديمة بين العائلتين وكانوا قد عقدوا مجلس عرب وتم الصلح من شهر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مباحث القليوبية من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة المتوفي وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى

أوضح احمد عبد الستار المحامي لـ"الوطن" أن المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لقيامه بقتل المتهم عمدا وعقوبتها تصل إلى الإعدام شنقا.