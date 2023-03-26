حبس عاطل متهم بالتسبب في وفاة والد زوجته بعد الاعتداء عليه بالضرب

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على والد زوجته بالضرب وتوجيه اتهاما له بالتسبب في وفاته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد تلقي المركز بلاغا باتهام عاطل يبلغ من العمر 40 عاما مقيم بمركز ديرب نجم، بالسبب في وفاة والد زوجته بعد مرور يومين من قيامه بالاعتداء عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات عائلية.

ألقى ضباط مباحث مركز ديرب نجم القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.