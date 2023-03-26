شباب قرية بالغربية يقدمون الوجبات لركاب القطارات: «ربنا ما يقطعها عادة»

أقدم مجموعة من شباب قرية محلة روح التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، على توزيع المياه والعصائر والتمر على المسافرين في وسائل المواصلات المختلفة من القطارات والسيارات المارة منذ 7 سنوات، بحسب ما قاله مصطفى البري أحد المشاركين في مبادرة إفطار صائم لـ«الوطن».

"اللي عارف الثواب بتاعها عمره ما يقطع العادة"، بهذه الكلمات تابع "البري" حديثه عن الوجبات، مشيرا إلى أنهم يحرصون كل عام في شهر رمضان المبارك علي إفطار الصائمين وتوزيع مياه معدنية وعصائر وتمر وبسكويت، وبعض المخبوزات، وأن الفكرة قائمة منذ 7 سنوات، وبدأنا بالتوزيع على طريق «طنطا - المحلة».

محتويات الوجبات

وأضاف كامل الحظ، أحد المشاركين لـ «الوطن»: كنا بنوزع كوروسو بجبنة مع تمر هندي، وتمر الرطب كان أساسي، وفي عام آخر كانت الوجبات عبارة عن بسكويت ومواد غذائية وعصائر مغلفة، "كل سنه كنا بنطور الموضوع للأفضل وعلي حسب الإمكانيات، والتبرعات، وفي هذا العام وجدنا أن أفضل الأشياء نقوم بتوزيعها هي الماء والتمر والنواشف".

وتابع أن الوجبة عبارة عن 5 تمرات يتم غسلهم جيدا، وتعبئتها وتغليفها بطريقة نظيفة، بجانب زجاجة مياه معدنيه، لكل فرد، ومعدل التوزيع اليومي هو إفطار 500 شخص يومياً، ويشارك في التوزيع أكثر من 40 شخصا من الأطفال والشباب وكبار السن.

مشاركة أهل القرية

وتابع محمد النبوي أحد المشاركين لـ «الوطن» شهر رمضان يتم توزيع ما يقرب من 750 كرتونة مياه معدنيه، ويشارك في هذا العمل أهالي القرية، ويتم التنويه عن هذه المبادرة كل عام بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ويساهم البعض بمساعدات عينية ومادية، ويتم شراء المستلزمات من الشركات من أجل الحصول على سعر مخفض.

وعن آلية التوزيع، قال " النبوي": يتولى كل شخصين التوزيع داخل عربة القطار، لأن قرية محلة روح، يمر عليها 3 قطارات في وقت الإفطار ، " المنصورة- طنطا"، " محلة روح - السنطة"، " كفر الشيخ- طنطا".